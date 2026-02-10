Арктический гость: в Чернобыле заметили редкого хищника в "меховых штанах"

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали мохноногого канюка - птицу, которая прилетает в Украину из арктической тундры только на время морозов. Этот хищник идеально приспособлен к суровым условиям и чувствует себя в безлюдной Зоне отчуждения как дома.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника в Facebook.
Читайте также: Редкая птица попала в объектив фотоловушки в Чернобыльском заповеднике: уникальный кадр
Главное:
Огромные открытые пространства заброшенных полей и пойм в Чернобыльской зоне являются идеальным местом для охоты зимняка.
Поскольку птица привыкла к безлюдной тундре, отсутствие людей в Зоне отчуждения делает эту территорию для нее максимально безопасной. Здесь она легко находит основную пищу - грызунов, на которых охотится, кружа над дикими пустошами.
Главная примета зимняка, которую заметили орнитологи в заповеднике, - это лапы, полностью покрытые перьями. Это редкая особенность для пернатых хищников, позволяющая птице выживать там, где другие замерзают.
"Характерным признаком зимняка является густое оперение на лапах, которое надежно защищает его от мороза. Окраска птицы преимущественно светлая с темными вкраплениями: такое сочетание обеспечивает эффективную маскировку в зимнем ландшафте", - пояснили в Заповеднике.
Ранее мы писали о том, что в Чернобыле заметили большого подорлика (Clanga clanga) - это редкая гнездовая птица, занесенная в Красную книгу Украины. В Заповеднике известно только три пары большого подорлика, две из которых гибридные с малым подорликом.
Читайте также о том, что в Зоне отчуждения заметили орябка лесного - редкую птицу из семейства тетеревиных, которая занесена в Красную книгу Украины. Эта птица заселяет леса разного типа, больше всего любит березовые, еловые, ольховые массивы с густым подлеском и хорошо увлажненной почвой.