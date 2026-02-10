Арктический гость: в Чернобыле заметили редкого хищника в "меховых штанах"

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали мохноногого канюка - птицу, которая прилетает в Украину из арктической тундры только на время морозов. Этот хищник идеально приспособлен к суровым условиям и чувствует себя в безлюдной Зоне отчуждения как дома.

Почему Чернобыль стал прибежищем для птицы

Огромные открытые пространства заброшенных полей и пойм в Чернобыльской зоне являются идеальным местом для охоты зимняка.

Поскольку птица привыкла к безлюдной тундре, отсутствие людей в Зоне отчуждения делает эту территорию для нее максимально безопасной. Здесь она легко находит основную пищу - грызунов, на которых охотится, кружа над дикими пустошами.

Уникальная броня от мороза

Главная примета зимняка, которую заметили орнитологи в заповеднике, - это лапы, полностью покрытые перьями. Это редкая особенность для пернатых хищников, позволяющая птице выживать там, где другие замерзают.

"Характерным признаком зимняка является густое оперение на лапах, которое надежно защищает его от мороза. Окраска птицы преимущественно светлая с темными вкраплениями: такое сочетание обеспечивает эффективную маскировку в зимнем ландшафте", - пояснили в Заповеднике.