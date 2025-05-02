Арктичне повітря зайде в Україну: якою буде погода 2 травня
Сьогодні, 2 травня, в Україні очікується арктичне повітря. В країні буде холодно.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"2 травня в Україну надходитиме повітря арктичного походження з північних широт вслід за холодним атмосферним фронтом, що спричинить підвищення тиску та зменшення хмарності", - йдеться у повідомленні.
Це, за даними синоптиків, зумовить у більшості областей холодну ніч із заморозками на поверхні ґрунту та прохолодний, хоч і малохмарний, день.
Невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 11-16°, на заході та південному заході країни 16-21°.
Погода у Києві та області
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 11-16° тепла; у Києві вдень 14-16°.
Погода в Україні 2 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в травні в Україні
Так, температура повітря в травні передбачається по Україні - на рівні 15-19° тепла. А в гірських районах - 12-14°. Уточнюється, що це - на 1,5-2,0 градуса вище за норму.
Крім того, місячна кількість опадів очікується на рівні 35-76 мм. У Карпатах і місцями на Прикарпатті - 88-138 мм, що в межах норми.
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