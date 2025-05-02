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Арктичне повітря зайде в Україну: якою буде погода 2 травня

Україна, П'ятниця 02 травня 2025 07:00
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Арктичне повітря зайде в Україну: якою буде погода 2 травня Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 травня, в Україні очікується арктичне повітря. В країні буде холодно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"2 травня в Україну надходитиме повітря арктичного походження з північних широт вслід за холодним атмосферним фронтом, що спричинить підвищення тиску та зменшення хмарності", - йдеться у повідомленні.

Це, за даними синоптиків, зумовить у більшості областей холодну ніч із заморозками на поверхні ґрунту та прохолодний, хоч і малохмарний, день.

Невелика хмарність. Без опадів, лише на крайньому сході країни та в Криму вночі місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16°, на заході та південному заході країни 16-21°.

Погода у Києві та області

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 11-16° тепла; у Києві вдень 14-16°.
Арктичне повітря зайде в Україну: якою буде погода 2 травняПогода в Україні 2 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в травні в Україні

Так, температура повітря в травні передбачається по Україні - на рівні 15-19° тепла. А в гірських районах - 12-14°. Уточнюється, що це - на 1,5-2,0 градуса вище за норму.

Крім того, місячна кількість опадів очікується на рівні 35-76 мм. У Карпатах і місцями на Прикарпатті - 88-138 мм, що в межах норми.

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