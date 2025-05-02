Арктический воздух зайдет в Украину: какой будет погода 2 мая
Сегодня, 2 мая, в Украине ожидается арктический воздух. В стране будет холодно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"2 мая в Украину будет поступать воздух арктического происхождения из северных широт вслед за холодным атмосферным фронтом, что повлечет повышение давления и уменьшение облачности", - говорится в сообщении.
Это, по данным синоптиков, обусловит в большинстве областей холодную ночь с заморозками на поверхности почвы и прохладный, хоть и малооблачный, день.
Небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем востоке страны и в Крыму ночью местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 11-16°, на западе и юго-западе страны 16-21°.
Погода в Киеве и области
Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 11-16° тепла; в Киеве днем 14-16° днем.
Погода в Украине 2 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в мае в Украине
Так, температура воздуха в мае предполагается по Украине - на уровне 15-19° тепла. А в горных районах - 12-14°. Уточняется, что это - на 1,5-2,0 градуса выше нормы.
Кроме того, месячное количество осадков ожидается на уровне 35-76 мм. В Карпатах и местами на Прикарпатье - 88-138 мм, что в пределах нормы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.