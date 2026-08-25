Архієпископ Ватикану у Москві закликав припинити війну проти України

Ватикан закликає до миру

Галлахер вперше за 5 років особисто зустрівся з Лавровим у Москві 25 серпня.

Він сказав, що чотирирічна (на його думку - ред.) російсько-українська війна триває та створює нові жертви.

"Це робить майбутнє примирення ще складнішим", - заявив Галлахер.



І закликав терміново припинити конфлікт і дивитися далі.

Він також сказав, що вони з Лавровим обговорили шляхи досягнення миру в Україні і домовилися співпрацювати з гуманітарних питань. Одним з яких є догляд за дітьми, які постраждали від війни.

Галлахер додав, що Ватикан продовжуватиме надавати потужну:

духовну,

дипломатичну,

гуманітарну підтримку.

Це робитиметься, щоб запропонувати простір для діалогу для припинення війни.

Ватикан про війну

Папа Римський Лев XIV неодноразово закликав до припинення війни.

У зверненні від 9 серпня він висловив жаль з приводу "постійно зростаючої кількості жертв серед цивільного населення, включно з дітьми".