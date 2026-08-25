Архієпископ Ватикану у Москві закликав припинити війну проти України

Високопосадовець Ватикану закликав до припинення війни в Україні та примирення сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ватикану, архієпископа Пола Галлахера на зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Москві, передає Reuters.
Галлахер вперше за 5 років особисто зустрівся з Лавровим у Москві 25 серпня.
Він сказав, що чотирирічна (на його думку - ред.) російсько-українська війна триває та створює нові жертви.
"Це робить майбутнє примирення ще складнішим", - заявив Галлахер.
І закликав терміново припинити конфлікт і дивитися далі.
Він також сказав, що вони з Лавровим обговорили шляхи досягнення миру в Україні і домовилися співпрацювати з гуманітарних питань. Одним з яких є догляд за дітьми, які постраждали від війни.
Галлахер додав, що Ватикан продовжуватиме надавати потужну:
Це робитиметься, щоб запропонувати простір для діалогу для припинення війни.
Папа Римський Лев XIV неодноразово закликав до припинення війни.
У зверненні від 9 серпня він висловив жаль з приводу "постійно зростаючої кількості жертв серед цивільного населення, включно з дітьми".
Раніше РБК-Україна писало, що Папа Римський вкотре закликав припинити війну між Росією та Україною. Під час недільної молитви "Ангел Господній" він висловив глибоке занепокоєння через зростання кількості жертв серед цивільних.
Також повідомлялося, що новий Папа Римський сказав, що несе в своєму серці "страждання близького серцю народу України" і закликав до переговорів для досягнення "справжнього, справедливого і тривалого миру".
Крім того, Ватикан відмовився від участі в Раді миру президента США Дональда Трампа.