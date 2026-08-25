Архиепископ Ватикана в Москве призвал прекратить войну против Украины

Ватикан прямо призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова прекратить полномасштабную войну против Украины.
Об этом глава МИД Ватикана, архиепископ Пол Галлахер заявил на встрече с главой МИД РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Галлахер впервые за пять лет лично встретился с Лавровым в Москве 25 августа.
Он сказал, что "четырехлетняя" российско-украинская война продолжается и создает новые жертвы.
"Это делает предстоящее примирение еще сложнее", - заявил Галлахер.
И призвал срочно прекратить конфликт и смотреть дальше.
Он также сказал, что они с Лавровым обсудили пути достижения мира в Украине и договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам. Одним из них является уход за детьми, пострадавшими от войны.
Галлахер добавил, что Ватикан будет продолжать оказывать мощную:
Это будет делаться, чтобы предложить пространство диалога для прекращения войны.
Папа Римский Лев XIV неоднократно призывал к прекращению войны.
В обращении от 9 августа он выразил сожаление по поводу "постоянно растущего числа жертв среди гражданского населения, включая детей".
Ранее РБК-Украина писало, что Папа Римский в очередной раз призвал прекратить войну между Россией и Украиной. Во время воскресной молитвы "Ангел Господень" он выразил глубокую обеспокоенность из-за роста числа жертв среди гражданских.
Также сообщалось, что новый Папа Римский сказал, что несет в своем сердце "страдание близкого сердцу народа Украины" и призвал к переговорам для достижения "настоящего, справедливого и продолжительного мира".
Кроме того, Ватикан отказался от участия в Совете мира президента США Дональда Трампа.