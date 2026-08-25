Архиепископ Ватикана в Москве призвал прекратить войну против Украины

Ватикан призывает к миру

Галлахер впервые за пять лет лично встретился с Лавровым в Москве 25 августа.

Он сказал, что "четырехлетняя" российско-украинская война продолжается и создает новые жертвы.

"Это делает предстоящее примирение еще сложнее", - заявил Галлахер.



И призвал срочно прекратить конфликт и смотреть дальше.

Он также сказал, что они с Лавровым обсудили пути достижения мира в Украине и договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам. Одним из них является уход за детьми, пострадавшими от войны.

Галлахер добавил, что Ватикан будет продолжать оказывать мощную:

духовную,

дипломатическую,

гуманитарную поддержку.

Это будет делаться, чтобы предложить пространство диалога для прекращения войны.

Ватикан про войну

Папа Римский Лев XIV неоднократно призывал к прекращению войны.

В обращении от 9 августа он выразил сожаление по поводу "постоянно растущего числа жертв среди гражданского населения, включая детей".