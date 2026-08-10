Папа Римський закликав РФ та Україну припинити війну та згадав за дітей

Папа Римський Лев XIV вкотре закликав припинити війну між Росією та Україною. Під час недільної молитви "Ангел Господній" він висловив глибоке занепокоєння через зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Понтифік заявив, що невинні люди гинуть і отримують поранення як в Україні, так і в Росії.

"Я закликаю до припинення конфлікту", - сказав Папа Римський.

Він також закликав сторони дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, наголосивши на необхідності захисту цивільного населення.

"Трагічні інциденти множаться, спричиняючи постійно зростаючу кількість жертв серед цивільного населення, включаючи дітей", - сказав глава католицької церкви.

Вже не вперше Папа Римський згадує війну в Україні та закликає обидві сторони до примирення. Ще в першому своєму зверненні у Ватикані в 2025 році, після його обрання, він згадав у своїй промові війну.

Зазначимо, Reuters також нагадує дані ООН, згідно з якими за майже чотири з половиною роки війни загинули понад 16 тисяч цивільних людей.

Водночас цього року кількість жертв серед цивільного населення значно зросла, зокрема через активніше використання безпілотників та ракет.

Reuters згадало в матеріалі, що останніми днями внаслідок російського авіаудару по Одесі були поранені вісім людей. Також наводяться офііційні дані про дрони та їх наслідки в Бєлгородській області Росії.