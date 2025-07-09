Археологи знайшли затонулий корабель віце-короля зі скарбами XVIII століття, який захопили пірати

Неоціненний вантаж з Індії до Європи

Португальське судно Nossa Senhora do Cabo прямувало з колоніальної Індії до берегів Європи у 1721 році. Корабель мав 700 тонн і прямував з порту Гоа до Лісабону. За деякими даними, на борту корабля були просто неймовірні скарби:

Золото та срібло - сотні кілограм

Коштовні каміння - 110 діамантів, 250 смарагдів, 20 сапфірів, 20 рубінів

Крім того, на кораблі було багато дорогих шовкових тканин, різноманітні цінності, релігійні артефакти, такі як Золотий Палаючий хрест Гоа (масивний, інкрустований дорогоцінними каміннями, який носити довелося одразу трьом чоловікам). Ще був дорогоцінний посуд, метал, порцеляна, скло і чимало інших коштовних речей.

А ще на борту корабля перебували португальський віце-король, архієпископ Гоа і 200 полонених людей з Мозамбіку.

Під час подорожі корабель потрапив у шторм та отримав пошкодження, через що змушений був шукати притулку поблизу острова Реюньйон. Саме там на якорі помітив шикарний корабель пірат Олів'є Левассер, відомий як "Канюк".

Старовинна картина корабля (скриншот)

Звісно, що пірат та уся його банда скористалися можливістю та захопили корабель зі всіма його коштовностями.

Судно перегнали на острів Іль-Сент-Марі, колишню піратську базу в Індійському океані, де скоріш за все його і потопили. За сучасними оцінками, на борту корабля було, за сучасними підрахунками, скарбів на 138 мільйонів доларів.

Також відомо, що віце-короля викупили після захоплення корабля, а от що сталося з архієпископом та іншими пасажирами судна - невідомо. Крім поневолених людей на кораблі перебувало в момент захоплення близько 60 осіб.

Дослідження, пошуки та неймовірні теорії

Понад 16 років дослідники з Центру збереження історичних корабельних аварій вивчали уламки біля берегів Мадагаскару. Вони використовували сонарне сканування та технології дистанційного зондування, щоб віднайти загадковий корабель.

Відомо, пірати після захоплення корабель відремонтували та змінили йому назву. Вони використовували для подальших піратських рейдів. Потім судно було спалено та затоплено разом зі здобиччю піратів.

Статуя Мадонни (фото: shipwreckcenter.org)

І нарешті пошуки увінчалися успіхом - дослідникам Брендону Кліффорду та Марку Агостіні вдалося знайти рештки відомого корабля. За будовою корпусу вони зрозуміли, що це саме Nossa Senhora do Cabo.

На місці буди знайдені артефакти, які підтверджували, що це португальське судно, яке має певні релігійні відмінності. А саме:

дерев’яні та слоновокістяні фігурки, включно із зображенням Діви Марії та частинами розп'яття

золото з Османської та Шерифської імперій (монети карбовані 1649-1718 рр.)

фрагменти китайського фарфору

табличку з написом INRI, характерну для католицьких символів

Загалом було знайдено понад 3300 різноманітних артефактів, які підтверджують приналежність судна. Там був китайський експортний фарфор, індо-португальська релігійна скульптура, кераміка періоду Моголів, європейські монети, східноафриканські каурі та екзотичні спеції.

На слоновій кістці вирізані літери INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum)

У бухті ще були кораблі

Оскільки острів Іль-Сент-Марі був відомим притулком для піратів, там може бути останки ще як мінімум 10 кораблів. Природні бухти острова і розташування зробили його ідеальним пунктом для перехоплення інших кораблів. Усі затонулі судна можуть бути часів "Золотої доби піратства".