Археологи нашли затонувший корабль вице-короля с сокровищами XVIII века, который захватили пираты

Неоценимый груз из Индии в Европу

Португальское судно Nossa Senhora do Cabo направлялось из колониальной Индии к берегам Европы в 1721 году. Корабль имел 700 тонн и направлялся из порта Гоа в Лиссабон. По некоторым данным, на борту корабля были просто невероятные сокровища:

Золото и серебро - сотни килограмм

Драгоценные камни - 110 бриллиантов, 250 изумрудов, 20 сапфиров, 20 рубинов

Кроме того, на корабле было много дорогих шелковых тканей, различные ценности, религиозные артефакты, такие как Золотой Пылающий крест Гоа (массивный, инкрустированный драгоценными камнями, который носить пришлось сразу трем мужчинам). Еще была драгоценная посуда, металл, фарфор, стекло и немало других ценных вещей.

А еще на борту корабля находились португальский вице-король, архиепископ Гоа и 200 пленных людей из Мозамбика.

Во время путешествия корабль попал в шторм и получил повреждения, из-за чего вынужден был искать убежища вблизи острова Реюньон. Именно там на якоре заметил шикарный корабль пират Оливье Левассер, известный как "Канюк".

Старинная картина корабля (скриншот)

Естественно, что пират и вся его банда воспользовались возможностью и захватили корабль со всеми его драгоценностями.

Судно перегнали на остров Иль-Сент-Мари, бывшую пиратскую базу в Индийском океане, где скорее всего его и потопили. По современным оценкам, на борту корабля было, по современным подсчетам, сокровищ на 138 миллионов долларов.

Также известно, что вице-короля выкупили после захвата корабля, а вот что случилось с архиепископом и другими пассажирами судна - неизвестно. Кроме порабощенных людей на корабле находилось в момент захвата около 60 человек.

Исследования, поиски и невероятные теории

Более 16 лет исследователи из Центра сохранения исторических кораблекрушений изучали обломки у берегов Мадагаскара. Они использовали сонарное сканирование и технологии дистанционного зондирования, чтобы найти загадочный корабль.

Известно, пираты после захвата корабль отремонтировали и изменили ему название. Они использовали для дальнейших пиратских рейдов. Затем судно было сожжено и затоплено вместе с добычей пиратов.

Статуя Мадонны (фото: shipwreckcenter.org)

И наконец поиски увенчались успехом - исследователям Брендону Клиффорду и Марку Агостини удалось найти остатки известного корабля. По строению корпуса они поняли, что это именно Nossa Senhora do Cabo.

На месте буди найдены артефакты, которые подтверждали, что это португальское судно, которое имеет определенные религиозные различия. А именно:

деревянные и слоново костяные фигурки, включая изображение Девы Марии и части распятия

золото из Османской и Шерифской империй (монеты отчеканены 1649-1718 гг.)

фрагменты китайского фарфора

табличку с надписью INRI, характерную для католических символов

Всего было найдено более 3300 различных артефактов, подтверждающих принадлежность судна. Там был китайский экспортный фарфор, индо-португальская религиозная скульптура, керамика периода Моголов, европейские монеты, восточноафриканские каури и экзотические специи.

На слоновой кости вырезаны буквы INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum)

В бухте еще были корабли

Поскольку остров Иль-Сент-Мари был известным убежищем для пиратов, там может быть останки еще как минимум 10 кораблей. Природные бухты острова и расположение сделали его идеальным пунктом для перехвата других кораблей. Все затонувшие суда могут быть времен "Золотого века пиратства".