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Найстаріші страви людства: що їли наші предки тисячі років тому

П'ятниця 20 червня 2025 09:05
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Найстаріші страви людства: що їли наші предки тисячі років тому Що готували та їли наші предки тисячі років тому (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Чи знаєте ви, що деякі з найстародавніших страв досі готують у певних регіонах світу? Які рецепти живуть тисячоліттями та чим харчувалися наші предки?

Що готували люди тисячі років назад і які страви існують досі, розповідає РБК-Україна.

Месопотамське рагу (близько 1730 до н. е.)

У Ялійській бібліотеці в США зберігаються клинописні таблиці, датовані приблизно 1730 р. до н. е. - і це найдавніші з відомих рецептів.

Ці тексти містять покрокові інструкції для приготування наваристого рагу зі шматочками баранини, цибулі, часнику, ячменю, приправ - дуже подібного до сучасних східних супів

Найдавніший хліб - печений на камені (14 400 років до н. е.)

У Йорданії на стоянці Шувайка знайдені залишки спресованого бездріжджового хліба - ймовірно, найстаріша випічка людства. Його готували з дикого пшона та ячменю на плоских каменях.

Найдавніша локшина: 4000-річна знахідка з Китаю

В культурному шарі Ладжія знайдено горщик із залишками локшини, зробленої з проса та дикого ячменю, датованої близько 2000 р. до н. е.

Суцпа (стародавнє пюре) з Європи (приблизно 6000 р. до н. е.)

У кам'яних печерах у Британії знайшли докази приготування пудингу з кропиви - одна з найстаріших записаних вегетаріанських страв людства

Плоский хліб на камені (прабатько лаваша)

Найдавніші знахідки хліба - це обгорілі коржі, які пекли просто на гарячому камінні. Знайдено в Йорданії, датуються понад 14 000 років тому (Natufian culture).

Використовували подрібнене зерно, воду, трохи жиру або золи. Виглядає як тонкий лаваш або піта. Технологія схожа на ту, що й нині використовують бедуїни.

М'ясо, тушковане в ямі

У багатьох культурах готували м’ясо в ямі з гарячими каменями. Це щось середнє між запіканням і тушкуванням.

М'ясо загортали в листя або глину, викладали в яму з розпеченим камінням, засипали землею і залишали на кілька годин. Такий метод використовували майя, китайці, полінезійці.

Сьогодні він живе в мексиканському барбакоа, новозеландському хангі, арабському манді.

Каша з диких злаків і насіння

Археологи знайшли сліди подібних страв у Стародавньому Єгипті, Індії та Африці.

Основою служили:ячмінь, полба, просо, іноді домішували мед, фініки, молоко. Це була ситна, густа маса, яка давала енергію на день. Фактично - перша ранкова каша в історії.

Перша ферментація пива (10 000 р. до н. е.)

У Китаї виявлено 10‑тисячолітня глиняна посудина для ферментації рисового пива, зі штомпами дріжджів та посудом, що вказує на організовані ритуали вживання.

Найдовговічніша їжа - мед(5000+ р. до н. е.)

У єгипетських гробницях знайдені глеки з медом, датовані 3000-5000 р. до н. е., який зберігався до нашого часу - доводячи, що мед не псується століттями.

Давні молочні продукти - кефір, масло, кисле молоко

Найдавніші згадки про йогурт, масло й казеїн походять з Небесної Індії й Месопотамії близько 2000-1000 р. до н. е.

Сіль, жир і попіл - універсальні консерванти

Наші предки вміли зберігати їжу: солили м'ясо і рибу, коптили над вогнищем, загортали у жир і попіл (прообраз тушонки). У північних народів збереглися рецепти, де м'ясо тримали в жиру по півроку.

А ще сушили ягоди, фрукти та гриби, коріння та листя.

Які страви з нами є досі:

Каша з вівса - прямий спадок давніх зернових мішанок.

Кисломолочні продукти (йогурт, кефір, сир) - цим технологіям 3-4 тисячі років.

Пиво, хліб, м'ясо, ферментовані овочі - це все з'явилося у людства ще в доісторичні часи.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Cambridge Archaeological Journal, National Geographic, Smithsonian Magazine, Journal of Archaeological Science, Food History Encyclopedia, The History of Human Nutrition, Oxford University Press

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