В Архангельской области горит российский теплоход "М.В. Ломоносов"
В Архангельской области (Российская Федерация) произошел пожар на верхней палубе теплохода "М.В. Ломоносов". Этот корабль горит уже не в первый раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МЧС РФ и РосСМИ.
По данным российского министерства, горит верхняя палуба судна на 936 "квадратов". Отметим, что судно находится на ремонте.
Пожар пытаются потушить с помощью 12 единиц техники, также на месте работают 42 пожарных.
Как утверждают представители местных властей, людей внутри судна нет.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре 13 мая заявили, что была организована проверка из-за возгорания теплохода.
"М.В. Ломоносов" пылал в год назад
Как пишет издание "Фонтанка.ру", перед тем пожар тушили на судне "М.В. Ломоносов" примерно ровно год назад - в мае 2023-го.
В сухом доке Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы на этом теплоходе вспыхнуло машинное отделение на нижней палубе. Пожар предоставили ранг 1-бис, поскольку была угроза распространения огня. СМИ сообщают о том, что люди эвакуировались самостоятельно.
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