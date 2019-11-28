В Аргентині перевернувся шкільний автобус, є жертви

Фото: ДТП з шкільним автобусом в Аргентині (clarin.com)

Щонайменше 2 дитини загинули

В Аргентині у четвер, 28 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса, в результаті чого загинули 2 дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Clarin.

Як повідомляється, аварія шкільного автобуса сталася вранці в 160 км від Буенос-Айреса. На момент інциденту в автобусів перебували 43 дитини віком від 11 до 13 років, а також 10 дорослих, в тому числі двоє водіїв.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди, загинули 2 дитини, віком 11 та 12 років. Також багато людей отримали поранення та були госпіталізовані. Наразі причини аварії встановлюються, але водій стверджує, що не впорався з керуванням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Перу 27 листопада сталася аварія з автобусом, в якому перебували школярі. У населеному пункті Уаракай автобус впав у яр, у результаті чого щонайменше вісім осіб загинули. Водій не впорався з керуванням.

Також РБК-Україна писало, що у Домінікані сталася ДТП за участі туристичного автобусу, в якому перебували 60 людей. В результаті зіткнення автобусу з вантажівкою постраждали 35 російських туристів, серед постраждалих є діти.