ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Аргентині перевернувся шкільний автобус, є жертви

Новини » Надзвичайні події     28.11.2019 - 19:04
В Аргентині перевернувся шкільний автобус, є жертви
Фото: ДТП з шкільним автобусом в Аргентині (clarin.com)

Щонайменше 2 дитини загинули

В Аргентині у четвер, 28 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі шкільного автобуса, в результаті чого загинули 2 дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Clarin.

Як повідомляється, аварія шкільного автобуса сталася вранці в 160 км від Буенос-Айреса. На момент інциденту в автобусів перебували 43 дитини віком від 11 до 13 років, а також 10 дорослих, в тому числі двоє водіїв.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди, загинули 2 дитини, віком 11 та 12 років. Також багато людей отримали поранення та були госпіталізовані. Наразі причини аварії встановлюються, але водій стверджує, що не впорався з керуванням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Перу 27 листопада сталася аварія з автобусом, в якому перебували школярі. У населеному пункті Уаракай автобус впав у яр, у результаті чого щонайменше вісім осіб загинули. Водій не впорався з керуванням.

Також РБК-Україна писало, що у Домінікані сталася ДТП за участі туристичного автобусу, в якому перебували 60 людей. В результаті зіткнення автобусу з вантажівкою постраждали 35 російських туристів, серед постраждалих є діти.

У Дніпрі фура протаранила маршрутку, є постраждалі В Івано-Франківській області потяг збив поліцейський автомобіль
Новини України ДТПшкольный автобусАргентина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся