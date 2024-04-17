Аргентина купила у Данії винищувачі F-16

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У той час як адміністрація президента Мілея скорочує витрати в інших урядових установах у рамках зусиль щодо виправлення дисбалансів, від яких страждає економіка.

"Вартість контракту становить близько 300 млн доларів, що нижче за ринкову вартість", - заявив на прес-конференції офіційний представник уряду Мануель Адорні.

"З цими новими літаками ми робимо трансцендентний крок у нашій оборонній політиці", - заявив міністр оборони у відеозаписі

Президент Хав'єр Мілей та міністр оборони Луїс Петрі оголосили про покупку у відео, опублікованому в соціальній мережі Twitter (X).

Аргентина підписала контракт на постачання 24 літаків F-16 для своїх ВПС із Данії приблизно за 300 млн доларів, повідомив уряд країни у вівторок.

F-16 для України

Раніше ми писали, що до Румунії прибудуть ще три F-16 від Нідерландів для навчання українських пілотів.

До речі, норвезькі ЗМІ повідомили, що країна може передати Україні 22 винищувачі F-16. Серед них є не робітники.

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