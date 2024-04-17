Аргентина купила у Дании истребители F-16

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Аргентина подписала контракт на поставку 24 самолетов F-16 для своих ВВС из Дании примерно за 300 млн долларов, сообщило правительство страны во вторник.

Президент Хавьер Милей и министр обороны Луис Петри объявили о покупке в видео, опубликованном в социальной сети Twitter (X).

El vocero Manuel Adorni (@madorni) confirmó la compra de los aviones de combate F-16 y anunció que el Ministro Luis Petri se reunirá con el Secretario Adjunto y el Secretario General Adjunto para asuntos políticos y políticas de seguridad de la OTAN: "Para avanzar en… pic.twitter.com/w8oZR5HVrZ — La Derecha Diario (@laderechadiario) April 16, 2024

"С этими новыми самолетами мы делаем трансцендентный шаг в нашей оборонной политике", - заявил министр обороны в видеозаписи

По словам официального представителя правительства, покупка истребителей обошлась Аргентине в 300 млн долларов.

"Стоимость контракта составляет около 300 млн долларов, что ниже рыночной стоимости", - заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Мануэль Адорни.

В то время как администрация президента Милея сокращает расходы в других правительственных учреждениях в рамках усилий по исправлению дисбалансов, от которых страдает экономика.