Аргентина купила у Дании истребители F-16
Аргентина приобрела у Дании 24 истребителя F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Аргентина подписала контракт на поставку 24 самолетов F-16 для своих ВВС из Дании примерно за 300 млн долларов, сообщило правительство страны во вторник.
Президент Хавьер Милей и министр обороны Луис Петри объявили о покупке в видео, опубликованном в социальной сети Twitter (X).
El vocero Manuel Adorni (@madorni) confirmó la compra de los aviones de combate F-16 y anunció que el Ministro Luis Petri se reunirá con el Secretario Adjunto y el Secretario General Adjunto para asuntos políticos y políticas de seguridad de la OTAN: "Para avanzar en… pic.twitter.com/w8oZR5HVrZ— La Derecha Diario (@laderechadiario) April 16, 2024
"С этими новыми самолетами мы делаем трансцендентный шаг в нашей оборонной политике", - заявил министр обороны в видеозаписи
По словам официального представителя правительства, покупка истребителей обошлась Аргентине в 300 млн долларов.
"Стоимость контракта составляет около 300 млн долларов, что ниже рыночной стоимости", - заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Мануэль Адорни.
В то время как администрация президента Милея сокращает расходы в других правительственных учреждениях в рамках усилий по исправлению дисбалансов, от которых страдает экономика.
F-16 для Украины
Ранее мы писали, что в Румынию прибудут еще три F-16 от Нидерландов для обучения украинских пилотов.
К слову, норвежские СМИ сообщили, что страна может передать Украине 22 истребителя F-16. Среди них есть не рабочие.
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