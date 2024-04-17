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Аргентина купила у Дании истребители F-16

Среда 17 апреля 2024 04:56
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Аргентина купила у Дании истребители F-16 Фото: Аргентина купила у Дании истребители F-16 (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Аргентина приобрела у Дании 24 истребителя F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Аргентина подписала контракт на поставку 24 самолетов F-16 для своих ВВС из Дании примерно за 300 млн долларов, сообщило правительство страны во вторник.

Президент Хавьер Милей и министр обороны Луис Петри объявили о покупке в видео, опубликованном в социальной сети Twitter (X).

"С этими новыми самолетами мы делаем трансцендентный шаг в нашей оборонной политике", - заявил министр обороны в видеозаписи

По словам официального представителя правительства, покупка истребителей обошлась Аргентине в 300 млн долларов.

"Стоимость контракта составляет около 300 млн долларов, что ниже рыночной стоимости", - заявил на пресс-конференции официальный представитель правительства Мануэль Адорни.

В то время как администрация президента Милея сокращает расходы в других правительственных учреждениях в рамках усилий по исправлению дисбалансов, от которых страдает экономика.

F-16 для Украины

Ранее мы писали, что в Румынию прибудут еще три F-16 от Нидерландов для обучения украинских пилотов.

К слову, норвежские СМИ сообщили, что страна может передать Украине 22 истребителя F-16. Среди них есть не рабочие.

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Дания Аргентина F-16
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