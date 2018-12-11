Арьев прокомментировал решение ПАСЕ по санкциям против России

Фото: Владимир Арьев (РБК-Украина)

Арьев отметил, что решение о разрешении голосовать за выборные должности соответствует уставу СЕ

Особых поводов для беспокойства из-за решения комитета по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по санкциям против России нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя украинской делегации, вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева в Facebook.

Арьев отметил, что из решения ПАСЕ "делают очередную "зраду". Вместе с тем, по его словам особых поводов для беспокойства нет.

"Гораздо важнее то, что скандальный октябрьский доклад, в котором содержался проект гораздо более серьезных уступок РФ, регламентный комитет единогласно перенес на неопределенный срок. То есть, россияне получили отпор. А это решение о разрешении голосовать за выборные должности, имея ограниченное право голоса, соответствует уставу СЕ и является очень символическим шагом, ведь в Совете Европы понимают, что Россия стремится обвинить организацию во всех грехах из-за игнорирования ее шантажистских требований", - написал он.

Арьев отметил, что против решения комитета по регламенту ПАСЕ смягчить санкции, которые могут распространяться на делегации стран-участниц, в том числе на Россию, проголосовали трое представителей Украины. Однако, это решение было принято, в том числе голосами и других противников агрессивной политики РФ.

Кроме того, Арьев спрогнозировал дальнейшее развитие событий. По его словам, сейчас есть два варианта. Первый заключается в том, что РФ не принимает уступку, снова не подает делегацию на 2019 год и начинает пытаться торпедировать решение ЕСПЧ за попытку провести идею о непризнании легитимности избранных судей.

"Слабое место заключается в том, что обратной силы решение регламентного комитета не имеет, а большинство выборов в 2016-2018 годах проводилось без российской делегации, которая даже не подавалась в ПАСЕ. А значит и санкций против них не было", - написал он.

Второй возможный вариант, как отметил Арьев, заключается в том, что россияне подают делегацию в январе, с высокой вероятностью получают санкции, но имеют возможность голосовать за нового генсека Совета Европы в июне.

"Слабое место этого варианта - риск для россиян. Гигантский риск. Получить санкции в третий раз - будет очень болезненно для них. Чтобы избежать такой возможности, они и продавливали те изменения в регламент, которые не получили. А учитывая список тех, кто подписал и продолжает подписывать заявку на срочные дебаты в январе на тему "Открытая агрессия России против Украины: срыв мирного процесса" с очень жесткими дефинициями в сторону РФ, то я сомневаюсь что русские рискнут получить очередную пощечину добровольно", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАСЕ смягчил санкции, которые могут распространяться на Россию.

Также сообщалось, что украинская делегация в миграционном комитете ПАСЕ в Париже будет настаивать, чтобы на январской сессии ПАСЕ были проведены специальные дебаты по вопросу агрессии России в Керченском проливе.

Как писало РБК-Украина, бюро ПАСЕ на заседании в Хельсинки 23 ноября приняло решение отказаться от почти всех изменений в регламент, которые предлагала Россия.