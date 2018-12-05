Украина в ПАСЕ инициирует дебаты о милитаризации Азова, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Украина будет настаивать, чтобы на январской сессии ПАСЕ были проведены специальные дебаты по вопросу агрессии РФ в Керченском проливе

Украинская делегация в миграционном комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы в Париже будет настаивать, чтобы на январской сессии ПАСЕ были проведены специальные дебаты по вопросу агрессии России в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя Верховной рады Ирины Геращенко в Facebook.

По ее словам, украинская делегация также будет настаивать на поднятии темы освобождения украинских моряков и милитаризации Азова.

"Сегодня работаю в миграционном комитете ПАСЕ в Париже. Вместе с Леонидом Емцем планируем по максимуму использовать общение с коллегами в кулуарах и перерывах для донесения информации об обострении ситуации в Азове и Керченском проливе. Украинская делегация будет настаивать, чтобы на январской сессии Ассамблеи состоялись специальные дебаты на тему милитаризации Азова, ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива Россией, немедленного освобождения военнопленных ", - написала она.

По словам Геращенко, уже начался сбор подписей в поддержку этой инициативы среди парламентариев других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная представительница Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини планирует обсудить с министрами иностранных дел Украины и России Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым напряженность в регионе Черного и Азовского морей.