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Украина в ПАСЕ инициирует дебаты о милитаризации Азова, - Геращенко

Новости » Политика    05.12.2018 - 12:55
Украина в ПАСЕ инициирует дебаты о милитаризации Азова, - Геращенко
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Украина будет настаивать, чтобы на январской сессии ПАСЕ были проведены специальные дебаты по вопросу агрессии РФ в Керченском проливе

Украинская делегация в миграционном комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы в Париже будет настаивать, чтобы на январской сессии ПАСЕ были проведены специальные дебаты по вопросу агрессии России в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя Верховной рады Ирины Геращенко в Facebook.

По ее словам, украинская делегация также будет настаивать на поднятии темы освобождения украинских моряков и милитаризации Азова.

"Сегодня работаю в миграционном комитете ПАСЕ в Париже. Вместе с Леонидом Емцем планируем по максимуму использовать общение с коллегами в кулуарах и перерывах для донесения информации об обострении ситуации в Азове и Керченском проливе. Украинская делегация будет настаивать, чтобы на январской сессии Ассамблеи состоялись специальные дебаты на тему милитаризации Азова, ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива Россией, немедленного освобождения военнопленных ", - написала она.

По словам Геращенко, уже начался сбор подписей в поддержку этой инициативы среди парламентариев других стран.

Украина в ПАСЕ инициирует дебаты о милитаризации Азова, - Геращенко

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная представительница Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини планирует обсудить с министрами иностранных дел Украины и России Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым напряженность в регионе Черного и Азовского морей. 

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