Ар'єв прокоментував рішення ПАРЄ по санкціям проти Росії

Фото: Володимир Ар'єв (РБК-Україна)

Ар'єв зазначив, що рішення про дозвіл голосувати за виборні посади відповідає статуту РЄ

Особливих приводів для стурбованості через рішення комітету з регламенту Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по санкціям проти Росії немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника української делегації, віце-президента ПАРЄ Володимира Ар'єва у Facebook.

Ар'єв зазначив, що з рішення ПАРЄ "роблять чергову "зраду". Разом з тим, за його словами особливих приводів для стурбованості немає.

"Набагато важливішим є те, що скандальну жовтневу доповідь, в якій містився проект набагато серйозніших поступок РФ, регламентний комітет одноголосно переніс на невизначений термін. Тобто, росіяни отримали відкоша. А це рішення про дозвіл голосувати за виборні посади, маючи обмежене право голосу, відповідає статуту РЄ і є дуже символічним кроком, адже в Раді Європи розуміють, що Росія прагне звинуватити організацію в усіх гріхах через ігнорування її шантажистських вимог", - написав він.

Ар'єв зазначив, що проти рішення комітету з регламенту ПАРЄ пом'якшити санкції, які можуть поширюватися на делегації країн-учасниць, у тому числі на Росію, проголосували троє представників України. Однак, це рішення було ухвалене, в тому числі голосами і іншими противників агресивної політики РФ.

Крім того, Ар'єв спрогнозував подальший розвиток подій. За його словами, наразі є два варіанти. Перший полягає у тому, шо РФ не приймає поступку, знову не подає делегацію на 2019 рік і починає намагатися торпедувати рішення ЄСПЛ через спробу провести ідею про невизнання легітимності обраних суддів.

"Слабке місце полягає в тому, що зворотної сили рішення регламентного комітету не має, а більшість виборів у 2016-2018 роках проводилось без російської делегації, яка навіть не подавалась в ПАРЄ. А значить і санкцій проти них не було", - написав він.

Другий можливий варіант, як зазначив Ар'єв, полягає у тому, що росіяни подають делегацію в січні, з високою вирогідністю отримують санкції, але мають можливість голосувати за нового генсека Ради Європи у червні.

"Слабке місце цього варіанту - ризик для росіян. Гігантський ризик. Отримати санкції втретє - буде дуже болюче для них. Щоб уникнути такої можливості, вони і протискували ті зміни до регламенту, яких не отримали. А з огляду на список тих, хто підписав і продовжує підписувати заявку на термінові дебати у січні на тему "Відкрита агресія Росії проти України: зрив мирного процесу" із дуже жорсткими дефініціями вбік РФ, то я маю великий сумнів що росіяни ризикнуть отримати чергового ляпаса добровільно", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАРЄ пом'якшила санкції, які можуть поширюватися на Росію.

Також повідомлялося, що українська делегація в міграційному комітеті ПАРЄ в Парижі буде наполягати, щоб на січневій сесії ПАРЄ були проведені спеціальні дебати з питання агресії Росії в Керченській протоці.

Як писало РБК-Україна, бюро ПАРЄ на засіданні в Гельсінкі 23 листопада прийняло рішення відмовитись від майже усіх змін в регламент, які пропонувала Росія.