В ПАСЕ отказались от всех предложенных Россией изменений в регламенте, кроме одной

Фото: ПАСЕ (assembly.coe.int)

Российская делегация сможет проголосовать на выборах генсека Совета Европы

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на заседании в Хельсинки приняло решение отказаться от почти всех изменений в регламенте, которые предлагала Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева в Facebook.

Как отмечается, на заседании Бюро оставило один пункт: если делегацию лишили права голоса, это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека.

"Позитив: на заседании Бюро в Хельсинки принято решение отказаться от почти всех изменений в регламенте по требованию РФ. Подозрительно: кроме одного пункта - в случае лишения делегации права голоса, это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека", - написал Арьев.

Председатель украинской делегации предполагает, что заинтересованные лица в Совете Европы попытаются убедить россиян приехать в январе в Страсбург из-за выборов генсека, которые состоятся в следующем году.

"И хотя большинство моих собеседников в ПАСЕ считает этот вариант фантастикой, потому что эти изменения не могут быть приняты к представлению делегаций в ПАСЕ на 2019 год, я бы не отвергал эту возможность. Иначе какая логика тянуть эти изменения вообще, если не пригласить россиян голосовать на выборах генсека Совета Европы? Почему именно в январе? Подать свою делегацию, как и другие страны, россияне могут лишь раз в год - в начале года", - добавил Арьев.

Отметим, ранее генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд на сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что Россия может лишиться права участия в работе Комитета министров Совета Европы (СЕ) - главном исполнительном органе организации, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. Ранее Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе.

Также Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год.