ПАСЕ смягчила санкции, которые могут распространяться на РФ

Фото: заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (assembly.coe.int)

Российская делегация сможет голосовать за членов ЕСПЧ

Комитет по регламенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) смягчил санкции, которые могут распространяться на делегации стран-участниц, в том числе на Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте ПАСЕ.

Сообщается, что комитет принял решение, согласно которому национальные делегации ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах высших чиновников Совета Европы, в частности генсека и членов Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как пишет DW, предполагается, что этот шаг должен приблизить урегулирование отношений между Советом Европы и Россией. Отметим, после аннексии Крыма российскую делегацию лишили права голоса и возможности работать в руководящих структурах ПАСЕ. После этого Москва приостановила уплату взносов в бюджет Совета Европы. Российские взносы составляли примерно 10% всего бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что в ПАСЕ отказались от всех предложенных Россией изменений в регламенте, кроме одного. В частности, российской делегации разрешили участвовать в выборах генсека.

Отметим, первый замглавы Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что Украина в ПАСЕ инициирует дебаты о милитаризации Азова.