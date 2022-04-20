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Арестович о заявлении по передаче Украине самолетов: скажем так, наш парк увеличился

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 14:33
Арестович о заявлении по передаче Украине самолетов: скажем так, наш парк увеличился Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление Пентагона о предоставлении Украине боевых самолетов. Он заявил, что парк самолетов нашей страны увеличился, но как именно - не прибег к подробностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арестовича в эфире марафона FREEDOM на YouTube-канале.

"Это такая сложная история. Давайте скажем так, парк самолетов Украины увеличился. А то как, пока не будем подробности предоставлять", - сказал он.

Предыстория

Напомним, накануне в Пентагоне заявляли о том, что Украина получила дополнительные истребители из других стран, но не из США, а также запчасти к ним.

После чего в ВСУ опровергли информацию о получении от стран партнеров боевых самолетов.

Там заявили, что Украине были переданы только запчасти и комплектующие для ремонта летательных аппаратов.

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