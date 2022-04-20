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Только запчасти. ВСУ опровергают информацию о получении самолетов от партнеров

Новина українською →
Киев, Среда 20 апреля 2022 11:25
Только запчасти. ВСУ опровергают информацию о получении самолетов от партнеров Фото: ВСУ опровергают информацию о получении самолетов от партнеров (zsu gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

В ВСУ опровергли информацию о получении от стран партнеров боевых самолетов. Там заявляют, что стране были переданы только запчасти и комплектующие для ремонта летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Украина не получала новые самолеты от партнеров! При содействии Правительства США Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении авиации Воздушных Сил, что позволит поставить в строй больше техники", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Пентагоне заявляли о том, что Украина получила дополнительные истребители из других стран, но не из США, а также запчасти к ним.

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