Украина получила дополнительные истребители от других стран, - Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил о том, что Украина получила дополнительные истребители из других стран, не из США, а также запчасти к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кирби во время брифинга.

"Я бы просто сказал, не вдаваясь в то, что предоставляют другие страны, что они (Украина, - ред.) получили дополнительные платформы и детали, чтобы иметь возможность увеличить размер своего флота, размер своего парка самолетов. Думаю, я бы остановился на этом", - отметил Кирби.