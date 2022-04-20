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Арестович про заяву щодо передачі Україні літаків: скажімо так, наш парк збільшився

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Київ, Середа 20 квітня 2022 14:33
Арестович про заяву щодо передачі Україні літаків: скажімо так, наш парк збільшився Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович прокоментував заяву Пентагону щодо надання Україні бойових літаків. Він заявив, що парк літаків нашої країни збільшився, але як саме - не вдався до подробиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арестовича в ефірі марафону FREEDOM на YouTube-каналі.

"Це така складна історія. Давайте скажемо так, парк літаків України збільшився. А то як, поки не будемо подробиці надавати", - сказав він.

Передісторія

Нагадаємо, напередодні в Пентагоні заявляли про те, що Україна отримала додаткові винищувачі з інших країн, але не з США, а також запчастини до них.

Після чого в ЗСУ спростували інформацію щодо отримання від країн партнерів бойових літаків.

Там заявили, що Україні були передані лише запчастини та комплектуючі для ремонту літальних апаратів.

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