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Арестович заявил, что Украина не причастна к якобы повреждению катера РФ

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Севастополь, Пятница 05 августа 2022 23:55
Арестович заявил, что Украина не причастна к якобы повреждению катера РФ Фото: Советник главы ОП Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Россия 5 августа пришвартовала в Севастопольскую бухту патрульный корабль "Василий Быков". Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что Украина не причастна к якобы повреждению судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Было два эпизода. Первый, что якобы дым на горизонте, и второй, что закопченный корабль пришел в бухту", - сказал он.

Однако, по словам Арестовича, "на самом деле та закопченность - это стандартное следствие работы дизелей".

"Если бы мы потопили (корабль - ред.), то мы бы сразу заявили, что нам скрывать", - добавил советник главы ОП.

Напомним, 5 августа СМИ обнародовали фото пришвартованного в Севастополе российского корабля "Василий Быков", на которых судно мало признаки повреждения.

К слову, недавно российские оккупанты сообщили об удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

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