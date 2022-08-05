Арестович заявив, що Україна не причетна до нібито пошкодження катера РФ

Росія 5 серпня пришвартувала у Севастопольську бухту патрульний корабель "Василий Быков". Радник глави ОП Олексій Арестович розповів, що Україна не причетна до нібито пошкодження судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посадовця в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Було два епізода. Перший, що нібито дим на горизонті, та другий, що закопчений корабель прийшов у бухту", - сказав він.

Однак, за словами Арестовича, "насправді та закопченість - це стандартний наслідок роботи дизелів".

"Якби ми потопили (корабель - ред.), то ми б відразу заявили, що нам приховувати", - додав радник глави ОП.