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Россия пришвартовала поврежденный корабль к Севастополю: что известно

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Пятница 05 августа 2022 18:51
Россия пришвартовала поврежденный корабль к Севастополю: что известно Фото: Россия пришвартовала поврежденный корабль к Севастополю (facebook)
Автор: Сергей Пышкин

Россия пришвартовала в Севастопольскую бухту патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков" ЧФ. Правый борт имеет признаки повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что на правом борту корабля в районе кормы отмечается повреждение. На корме расположена армейская пусковая установка зеленого цвета.

Сейчас в составе ЧФ есть четыре патрульных корабля проекта 22160:

  • "Василий Быков" (бортовой номер 368);
  • "Дмитрий Рогачев" (375);
  • "Павел Державин" (363);
  • "Сергей Котов" (383).

В четверг военно-морской эксперт HI Sutton по проекту OSINT обнародовал фото российского корабля неподалеку от Севастополя, который вдруг начал испускать дымовую завесу. Эксперт предполагает, что маскировка не помогла ему скрыться от попадания украинской ракеты.

Фото: Россия пришвартовала поврежденный корабль к Севастополю (ua.krymr.com)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно оккупационные власти Севастополя заявили о ударе по штабу Черноморского флота РФ.

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