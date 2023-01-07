Арестович розповів про основні зусилля росіян під Соледаром

Російські війська хочуть відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар - Слов'янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live" .

"Їхнє основне зусилля - відрізати Соледар від Бахмута та перерізати дорогу Соледар - Слов'янськ. От вони двома язиками і просуваються. Просуваються зрозуміло як, думаю, всі вже бачили картинку. Досягають якихось окремих успіхів за рахунок атак "смертників". Запевняти, що Соледар не візьмуть, не знаю, можуть взяти, можуть не взяти. Бахмут точно не візьмуть", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ щодо Соледару повідомляється, що місто зазнало вогневих ударів.

Примітним є те, що видання The Wall Street Journal писало про те, що Росія на тлі потужного опору українських бійців почала перекидати свої основні наступальні сили з-під Бахмута ближче до Соледара.

Все, що відомо про ситуацію навколо Соледара зі свіжих заяв - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.