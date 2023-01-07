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Арестович рассказал об основных усилиях россиян под Соледаром

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Донецкая область, Суббота 07 января 2023 23:04
Арестович рассказал об основных усилиях россиян под Соледаром Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска хотят отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар - Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина Live".

"Их основное усилие - отрезать Соледар от Бахмута и перерезать дорогу Соледар - Славянск. Вот они двумя языками и продвигаются. Продвигаются понятно как, думаю, все уже видели картинку. Достигают каких-то отдельных успехов за счет атак "смертников". Уверять, что Соледар не возьмут, не знаю, могут взять, могут не взять. Бахмут точно не возьмут", - сказал Арестович.

Напомним, что в утренней сводке Генштаба ВСУ по Соледару сообщается, что город получил огневые удары.

Примечательно, что издание The Wall Street Journal писало о том, что Россия на фоне мощного сопротивления украинских бойцов начала перебрасывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута ближе к Соледару.

Все, что известно о ситуации вокруг Соледара из свежих заявлений - читайте в материале РБК-Украина.

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