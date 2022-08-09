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Арестович рассказал об уничтожении российских складов, баз и штаба 9 августа

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 23:55
Арестович рассказал об уничтожении российских складов, баз и штаба 9 августа Фото: Советник главы ОП Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В течение 9 августа было уничтожено четыре склада, две базы и один штаб россиян. Речь идет о военных объектах врага в Крыму, а также возле Геническа и Новоалексеевки Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Покурили (в Крыму - ред.). Причем, покурили в двух местах сразу. Там же возле Геническа, возле Новоалексеевки взорвали склады еще", - сказал чиновник.

Арестович также выдвинул две неофициальные версии причин взрывов в Крыму.

"До чего могут довести в ближайшее время эти бесконечные нарушения мер безопасности. Трактовать можно по-разному. Пока союзники нам тащат оружие, которое бьет на 300 км, украинский ВПК тоже не стоит на месте. Как вариант. Или другой, например, вариант - когда крымские партизаны работают", - заметил советник главы ОП.

Кроме этого, он считает, что на юге Украины сейчас начнется "сплошное покуривание". Поскольку оккупанты "открыли для себя сияющие перспективы курения в неположенных местах".

Уничтожены склады, базы и штаб россиян

В свою очередь в Вооруженных силах Украины проинформировали, что в течение суток, 9 августа, было "демилитаризировано 4 склада БК, 2 базы и 1 штаб" россиян.

"АР Крым, с дебютом в этой рубрике. Скоро мы тебя демилитаризируем, вернем и ты снова станешь украинской жемчужиной", - добавили украинские военные.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а русская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

К слову, все подробности сегодняшнего инцидента - в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно.

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