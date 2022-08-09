Арестович розповів про знищення російських складів, баз і штабу 9 серпня

Протягом 9 серпня було знищено чотири склади, дві бази та один штаб росіян. Мовиться про військові об'єкти ворога в Криму, а також біля Генічеська й Новоолексіївки Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Покурили (у Криму - ред.). При чому, покурили у двох місцях одразу. Там же біля Генічеська, біля Новоолексіївки підірвали склади ще", - сказав посадовець.

Арестович також висунув дві неофіційні версії причин вибухів у Криму.

"До чого можуть довести найближчим часом ці нескінченні порушення заходів безпеки. Трактувати можна по-різному. Поки союзники нам тягнуть зброю, яка б’є на 300 км, український ВПК теж не стоїть на місці. Як варіант. Або інший, наприклад, варіант - коли кримські партизани працюють", - зауважив радник глави ОП.

Окрім цього, він вважає, що на півдні Україні зараз розпочнеться "суцільне покурювання". Оскільки окупанти "відкрили для себе сяючі перспективи куріння в недозволених місцях".

Знищено склади, бази та штаб росіян

Своєю чергою у Збройних силах України поінформували, що протягом доби, 9 серпня, було "демілітаризовано 4 склади БК, 2 бази та 1 штаб" росіян.

"АР Крим, з дебютом у цій рубриці. Скоро ми тебе демілітаризуємо, повернемо і ти знову станеш українською перлиною", - додали українські військові.