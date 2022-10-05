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Арестович пояснив "затишшя" у просуванні ЗСУ на Донбасі

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Середа 05 жовтня 2022 22:40
Арестович пояснив "затишшя" у просуванні ЗСУ на Донбасі Фото: Олексій Арестович, радник Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові взяли оперативну паузу. Наразі захисники поповнюють резерви перед тим, як продовжити просування в районі Лимана (Донецької області) та тимчасово окупованої Кремінної (Луганської області).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

"Ця доба більш-менш спокійна, тому що, грубо кажучи, ми зараз взяли паузу, щоб поповнити резерви. І далі продовжиться так само гарно, як і було", - сказав він.

Крім того, за словами Арестовича, росіяни зуміли зачепитися за деякі рубежі і теж перебувають в оперативній паузі. Окупанти сподіваються швидко поповнити запаси озброєння, боєприпасів та особового складу.

При цьому він зазначив, що загарбникам буде важче поповнити запаси, ніж українським військам.

Нагадаємо, росіяни вже розпочали підготовку до оборони Кремінної. Там спостерігається велика кількість окупантів та масові мінування.

А раніше ЗСУ звільнили село Торське на Донеччині, яке знаходиться за 22 кілометри від Кремінної.

1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман, захисники вже повністю очистили місто від росіян.

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