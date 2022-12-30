Арестович про падіння ракети в Білорусі: Росія могла спеціально здійснити такий запуск

Посадовець зазначив, що Мінітерство оборони України вже відреагувало на інцидент і готове до створення міжнародної комісії для рослідування.

"Ми не стріляємо по білоруській території. Ракета зенітна, зрозуміло, чому вона потрапила і як. Зокрема наші спеціалісти не виключають, що російські війська запустили свої ракети так, що з необхідністю повинна була впасти ракета на білоруську територію, відбиваючи цей удар", - сказав Арестович.