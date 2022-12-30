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Арестович о падении ракеты в Беларуси: Россия могла специально совершить такой запуск

Фото: Радный Офису президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты могли специально запускать свои ракеты так, чтобы после их сбития обломки упали на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгина Live".

Чиновник отметил, что Министерство обороны Украины уже отреагировало на инцидент и готово к созданию международной комиссии для расследования.

"Мы не стреляем по белорусской территории. Ракета зенитная, понятно, почему она попала и как. В частности наши специалисты не исключают, что российские войска запустили свои ракеты так, что с необходимостью должна была упасть ракета на белорусскую территорию, отражая этот удар", - сказал Арестович.

Напомним, 29 декабря в Беларуси заявили, что на их территории упала ракета, которая якобы была выпущена из Украины.

На этом режим Лукашенко не остановился и придумал несколько "версий" падения ракеты.

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БеларусьАлексей АрестовичВойна России против Украины