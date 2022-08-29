Арестович оценил возможность переброски нового армейского корпуса РФ в Херсон

Арестович сообщил, что 3-ий армейский корпус, который недавно сформировала Россия, уже находится на территории Украины. При этом его местоположение он не раскрывает.

По словам советника главы ОП, солдат корпуса перебросили на разные направления, и для какого-либо перевода им нужно как минимум собраться вместе.

Кроме того, для переброски армии необходимы целые мосты и понтонные переправы.

Арестович отметил, что украинские военные прервали или практически прервали снабжения россиян через мосты, а также уничтожили паромные переправы в Херсонской области. Он добавил, что сегодня було уничтожено минимум две переправы.

"То есть мы подавляем их попытки снабжать свои группировки на правом берегу…Идет боевая работа", - сказал он