Арестович оцінив можливість перекидання нового армійського корпусу РФ в Херсон

Ймовірність перекидання 3-ого армійського корпусу РФ, який складається з 15 тисяч військових, на Херсонський напрямок невелика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
Арестович повідомив, що 3-ій армійський корпус, який нещодавно сформувала Росія, вже знаходиться на території України. При цьому його місце розташування він не розкриває.
За словами радника глави ОП, солдатів корпусу перекинули на різні напрямки, і для будь-якого переводу їм потрібно як мінімум зібратися разом.
Крім того, для перекидання армії необхідні цілі мости і понтонні переправи.
Арестович зазначив, що українські військові перервали або практично перервали постачання росіян через мости, а також знищили поромні переправи в Херсонській області. Він додав, що сьогодні було знищено мінімум дві переправи.
"Тобто ми придушуємо їхні спроби постачання своїх угруповання на правому березі... Йде бойова робота", - сказав він
Нагадаємо, українські військові сьогодні розпочали бої за Херсон. Росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.
Українські захисники відбили з-під російської окупації чотири села на півдні.
Крім того, Збройні сили на Херсонщині знищили майже всі великі мости, залишивши лише пішохідні переходи.
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