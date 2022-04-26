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Арестович о намерениях РФ начать наступление на Бессарабию: ускорит поражение Кремля

Фото: Алексей Арестович, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодняшние российские ракетные удары по югу Одесской области свидетельствуют о намерениях Кремля начать наступление на новом направлении - в районе украинской Бессарабии. Однако это лишь ускорит военное и политическое поражение России.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"РФ заявляет о том, что нужно оккупировать Молдову и сегодняшние удары ракетами по нашему южному региону, может свидетельствовать о намерении РФ добавить к направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии", - заявил он.

По словам Арестовича, военно-политическое руководство Украины вполне понимает эту угрозу и находится на постоянной связи с соседями.

"Мы знаем, что делать. А российскому руководству могу передать: добавление еще одного направления наступления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", - подчеркнул представитель Банковой.

Напомним, в непризнанном Приднестровье за последние сутки произошел ряд провокаций. Украина считает, что Россия таким образом хочет втянуть непризнанную "республику" в войну.

В частности, украинская разведка узнала о намерениях России нанести ракетный удар по территории Приднестровья.

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ОдессаПриднестровьеАлексей АрестовичВторжение России в Украину