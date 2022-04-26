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Арестович про наміри РФ почати наступ на Бессарабію: прискорить поразку Кремля

Фото: Олексій Арестович, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогоднішні російські ракетні удари по півдню Одеської області свідчать про наміри Кремля розпочати наступ на новому напрямку - в районі української Бессарабії. Однак це лише прискорить військову та політичну поразку Росії.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"РФ заявляє про те, що потрібно окупувати Молдову і сьогоднішні удари ракетами по нашому південному регіону, може свідчити про намір РФ додати до напрямків наступу ще й регіон української Бессарабії", - заявив він.

За словами Арестовича, військово-політичне керівництво України цілком розуміє цю загрозу і перебуває на постійному зв'язку з сусідами.

"Ми знаємо, що робити. А російському керівництву можу передати: додавання ще одного напрямку наступу просто прискорить вашу військову поразку тут та політичну поразку у світі", - наголосив представник Банкової.

Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї за останню добу сталася низка провокацій. Україна вважає, що Росія таким чином хоче втягнути невизнану "республіку" у війну.

Зокрема, українська розвідка дізналася про наміри Росії завдати ракетного удару по території Придністров'я.

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ОдесаПриднестровьеОлексій АрестовичВторгнення Росії до України