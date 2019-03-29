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Арестованных крымских татар могли вывезти в Россию, - адвокат

Новости » Общество    29.03.2019 - 17:04
Арестованных крымских татар могли вывезти в Россию, - адвокат
Фото: обыски у крымских татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Российские силовики не комментируют информацию адвокатов задержанных

Арестованных крымских татар могли вывезти из Крыма в Россию. Об этом заявил адвокат Эдем Семедляев, сообщает "Крым.Реалии".

Российские силовики не комментируют информацию адвокатов задержанных.

"Посетил сегодня ИВС. Там говорят, что их нет. В СИЗО говорят, что их вывезли на следственные мероприятия, хотя ни один адвокат не в курсе. Ни в СИЗО, ни в ИВС "передачки" не принимают. Поскольку спецоперацией по задержанию руководил первый замначальника Следственного управления ФСБ России, генерал-лейтенант Василий Петухов, предполагаем, что их могли вывезти в Москву или Ростов", - подытожил Семедляев.

Напомним, 27 марта в ходе незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решения об арестах всех задержанных до 15 мая.

Также Посольство США в Украине обеспокоено проведенными сегодня Россией обысками и задержаниями в Крыму

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