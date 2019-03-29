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Заарештованих кримських татар могли вивезти в Росію, - адвокат

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 17:04
Заарештованих кримських татар могли вивезти в Росію, - адвокат
Фото: обшуки у кримських татар (facebook.com/crimeansolidarity)

Російські силовики не коментують інформацію адвокатів затриманих

Заарештованих кримських татар могли вивезти з Криму в Росію. Про це заявив адвокат Едем Семедляєв, повідомляє "Крым.Реалии".

Російські силовики не коментують інформацію адвокатів затриманих.

"Відвідав сьогодні ІТТ. Там кажуть, що їх немає. У СІЗО кажуть, що їх вивезли на слідчі заходи, хоча жоден адвокат не в курсі. Ні в СІЗО, ні в ІТТ "передачки" не приймають. Оскільки спецоперацією по затриманню керував перший заступник начальника Слідчого управління ФСБ Росії, генерал-лейтенант Василь Півнів, припускаємо, що їх могли вивезти в Москву або Ростов", - підсумував Семедляєв.

Нагадаємо, 27 березня в ході незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешти всіх затриманих до 15 травня.

Також Посольство США в Україні стурбоване проведеними сьогодні Росією обшуками та затриманнями в Криму

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