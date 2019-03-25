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Посольство США призвало Россию немедленно освободить украинских моряков

Новости » Политика    25.03.2019 - 17:20
Посольство США призвало Россию немедленно освободить украинских моряков
Фото: суд на украинскими моряками в РФ (twitter.com OgonWatch)

Также дипломаты требуют возвращения Украине захваченных судов

Посольство США в Украине призвало РФ немедленно вернуть на родину задержанных во время атаки в Керченском проливе военнопленных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства.

Американские дипломаты напомнили, что прошло ровно четыре месяца с тех пор, как украинские моряки, защищая суверенитет Украины и право на свободу судоходства, попали в русский плен.

"Свобода, суверенитет и достоинство - основные принципы, которые вдохновляли Революцию достоинства, и они так же важны на море, как и на суше. Задержание Россией этих моряков - так же как и сотен других украинских героев, которые защищали свою страну, - ужасное. Мы призываем Россию немедленно вернуть Украине задержанных членов экипажа и судна, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

Посольство США призвало Россию немедленно освободить украинских моряковРБК-Украина писало, что адвокат Николай Полозов заявил, что российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.

Напомним, украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Сейчас в отношении всех военнопленных продолжается суд в РФ. Моряков удерживают в СИЗО "Лефортово" на время судебного процесса.

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