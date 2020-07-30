Арестованные в Украине акции компании "Газпрома" передали "Нафтогазу"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало в управление акции ЧАО "Газтранзит". По результатам конкурсного отбора управляющим стало АО "Укртрансгаз" из группы "Нафтогаз".

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Как отмечается в сообщении, "Укртрансгаз" получил право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг.

"Теперь поступления от управления арестованными акциями ЗАО "Газтранзит" будут перечисляться в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

Речь идет о 16 650 именных акций "Газтранзита", владельцем которого является российский "Газпром". Номинальная стоимость каждой акции - 2 000 гривен.

В апреле Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале отбора управителя для акций ЧАО "Газтранзит", которые Высший антикоррупционный суд передал в АРМА 13 апреля.

Напомним, в конце декабря Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, заявил, что мировое соглашение между Украиной и российским "Газпромом" не предусматривает возвращение конфискованных активов по решению Антимонопольного комитета.

Речь идет о конфискованных активах в рамках штрафа АМКУ в размере 86 млрд гривен за нарушение экономической конкуренции. Тогда были арестованы счета представительства "Газпрома" в Киеве, акции других связанных компаний, в том числе "ЮжНИИГипрогаза" и "Газтранзита".