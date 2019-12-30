Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Документ открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа

Российский "Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Иван Лещину в Facebook.

Документ открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже", - написал Лещина.

Он также разместил фотографию документа, на котором стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Фото (facebook.com/ivan.lishchyna)

Лещина добавил, что "подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина".

Ранее глава оператора "Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" завершился.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вене пятый день продолжаются переговоры по газу между Украиной и РФ. Они начались в четверг и шли все выходные, продолжатся днем 30 декабря.

В субботу поздно вечером глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений пока нет - "борьба идет за каждую запятую".