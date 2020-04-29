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АРМА объявило конкурс на арестованные в Украине акции компании "Газпрома"

Новости » Экономика     29.04.2020 - 12:58
АРМА объявило конкурс на арестованные в Украине акции компании "Газпрома"
Фото: Газпром (www.gazprom.ru)

Акции "Газтранзита" были арестованы после решения Антимонопольного комитета

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале отбора управителя для акций ЧАО "Газтранзит", которые Высший антикоррупционный суд передал в АРМА 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Речь идет о 16 650 именных акций "Газтранзита", владельцем которого является российский "Газпром". Номинальная стоимость каждой акции - 2 000 гривен.

К будущему управителю АРМА предъявляет ряд требований, в частности, участники конкурса должны обладать опытом в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации газопроводов, газораспределительных сетей и станций, подземных хранилищ газа и АЗС.

"В случае избрания управителя на актив государство может получить миллионы гривен доходов от управления ценными бумагами "Газтранзита", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, заявил, что мировое соглашение между Украиной и российским "Газпромом" не предусматривает возвращение конфискованных активов по решению Антимонопольного комитета.

Речь идет о конфискованные активы в рамках штрафа АМКУ в размере 86 млрд гривен за нарушение экономической конкуренции. Тогда были арестованы счета представительства "Газпрома" в Киеве, акции других связанных компаний, в том числе "ЮжНИИГипрогаза" и "Газтранзита".

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