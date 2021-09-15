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Арестованные акции "Донецкоблгаза" передали "Нафтогазу"

Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров на сегодняшнем заседании передал "Нафтогазу" почти половину акций компании "Донецкоблгаз". Эти 49,9% акций были арестованы Шевченковским райсудом Киева по инициативе Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Решение Кабмина обусловлено тем, чтобы предотвратить риск возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в регионе. Поскольку, как отмечают в правительстве, существует риск, что не будет обеспечено безаварийную эксплуатацию газораспределительных систем как объектов повышенной опасности", - пояснили в СБУ.

Как напомнили в СБУ, в этом году следователи установили, что владельцами "Донецкоблгаза" являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности. По данным СБУ, эти офшорные компании подконтрольны гражданину Украины, который сейчас находится в России.

В начале весны руководство "Донецкоблгаза" совершило действия, которые привели к отключению 58 котельных в зоне проведения ООС.

Сейчас СБУ проводит расследование этого инцидента и считает, что это была диверсия.

Как известно, Украина ввела санкции против владельцев "Донецкоблгаза".

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Нафтогаз УкраиныСлужба безопасности Украины