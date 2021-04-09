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Украина ввела санкции против двух владельцев "Донецкоблгаза"

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 22:09
Украина ввела санкции против двух владельцев "Донецкоблгаза" Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2021 года. Решение предусматривает введение санкций против двух компаний, которые являются собственниками "Донецкоблгаза".

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно решению СНБО, санкции вводятся против компаний Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited, которые зарегистрированы на территории Гонконга.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, эти компании являются совладельцами ПАО "Донецкоблгаз".

Санкции СНБО, которые были введены на 3 года, предусматривают:

  • блокировку активов;
  • ограничение торговых операций;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий;
  • запрет участия в приватизации;
  • полный или частичный запрет совершения сделок по ценным бумагам;
  • запрет увеличения размера уставного капитала;
  • аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Напомним, в начале марта "Донецкоблгаз" попал в скандал, прекратив газоснабжения котельных Донецкой области. В "Нафтогазе" заявили, что компания не имела права прекращать газоснабжение, а СБУ начала расследование по факту диверсии.

После этого в СНБО анонсировали проверку "Донецкоблгаза". В случае выявления нарушений "Донецкоблгаз" планировали забрать в государственное управление. А уже 19 марта суд передал половину акций "Донецкоблгаза" в распоряжение АРМА.

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