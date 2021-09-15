Арештовані акції "Донецькоблгазу" передали "Нафтогазу"

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні передав "Нафтогазу" майже половину акцій компанії "Донецькоблгаз". Ці 49,9% акцій були арештовані Шевченківським райсудом Києва з ініціативи Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ .

"Рішення Кабміну обумовлене тим, щоб запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в регіоні. Оскільки, як зазначають в уряді, існує ризик, що не буде забезпечено безаварійну експлуатацію газорозподільних систем як об'єктів підвищеної небезпеки", - пояснили в СБУ.

Як нагадали в СБУ, цього року слідчі встановили, що власниками "Донецькоблгазу" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності. За даними СБУ, ці офшорні компанії підконтрольні громадянину України, який наразі перебуває в Росії.

На початку весни керівництво "Донецькоблгазу" вчинило дії, які призвели до відключення 58 котелень у зоні проведення ООС.