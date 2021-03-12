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СБУ взялась за "Донецкоблгаз". Перебои с теплом расследуют как диверсию

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 18:52
СБУ взялась за "Донецкоблгаз". Перебои с теплом расследуют как диверсию Фото: Служба безопасности Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины взялась за расследование ситуации с отключением тепла в Донецкой области. Действия "Донецкоблгаза" расцениваются как диверсия.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что СБУ начала расследование по факту совершения должностными лицами ОАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных в зоне проведения операции Объединенных сил.

По данным следствия, владельцами "Донецкоблгаза" являются иностранные офшоры, которые подконтрольны гражданину Украины. Он сейчас находится на территории Российской Федерации.

В то же время СБУ отмечает, что предприятие относится к объектам, которые имеют важное значение.

"В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечение их к ответственности", - говорится в сообщении.

Отметим, нынешних владельцев компании связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Напомним, на прошлой неделе "Донецкоблгаз" прекратил поставки газа на объекты "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с большой задолженностью перед "Нафтогазом". В результате без отопления остались Славянск, Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

"Донецкоблгаз" отказывался давать газ до решения вопроса с задолженностью, но в итоге работу котельных в срочном порядке восстановили, а премьер Денис Шмыгаль пригрозил компании последствиями.

А вчера на заседании СНБО поручили провести проверку компании и, если найдут нарушения, ее вернут в собственность государства.

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