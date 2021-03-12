СБУ взялась за "Донецкоблгаз". Перебои с теплом расследуют как диверсию

Служба безопасности Украины взялась за расследование ситуации с отключением тепла в Донецкой области . Действия "Донецкоблгаза" расцениваются как диверсия.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ .

Сообщается, что СБУ начала расследование по факту совершения должностными лицами ОАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных в зоне проведения операции Объединенных сил.

По данным следствия, владельцами "Донецкоблгаза" являются иностранные офшоры, которые подконтрольны гражданину Украины. Он сейчас находится на территории Российской Федерации.

В то же время СБУ отмечает, что предприятие относится к объектам, которые имеют важное значение.

"В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечение их к ответственности", - говорится в сообщении.

Отметим, нынешних владельцев компании связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.