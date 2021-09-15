ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Арестованные акции "Донецкоблгаза" передали "Нафтогазу"

Новина українською →
Киев, Среда 15 сентября 2021 20:57
Арестованные акции "Донецкоблгаза" передали "Нафтогазу" Фото: "Нафтогаз" получил акции "Донецкоблгаза" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров на сегодняшнем заседании передал "Нафтогазу" почти половину акций компании "Донецкоблгаз". Эти 49,9% акций были арестованы Шевченковским райсудом Киева по инициативе Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Решение Кабмина обусловлено тем, чтобы предотвратить риск возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в регионе. Поскольку, как отмечают в правительстве, существует риск, что не будет обеспечено безаварийную эксплуатацию газораспределительных систем как объектов повышенной опасности", - пояснили в СБУ.

Как напомнили в СБУ, в этом году следователи установили, что владельцами "Донецкоблгаза" являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности. По данным СБУ, эти офшорные компании подконтрольны гражданину Украины, который сейчас находится в России.

В начале весны руководство "Донецкоблгаза" совершило действия, которые привели к отключению 58 котельных в зоне проведения ООС.

Сейчас СБУ проводит расследование этого инцидента и считает, что это была диверсия.

Как известно, Украина ввела санкции против владельцев "Донецкоблгаза".

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Служба безопасности Украины
NEWS
Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ
Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ
DAILY
Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине