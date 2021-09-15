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Арештовані акції "Донецькоблгазу" передали "Нафтогазу"

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Київ, Середа 15 вересня 2021 20:57
Арештовані акції "Донецькоблгазу" передали "Нафтогазу" Фото: "Нафтога" отримав акції "Донецькоблгазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні передав "Нафтогазу" майже половину акцій компанії "Донецькоблгаз". Ці 49,9% акцій були арештовані Шевченківським райсудом Києва з ініціативи Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Рішення Кабміну обумовлене тим, щоб запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру в регіоні. Оскільки, як зазначають в уряді, існує ризик, що не буде забезпечено безаварійну експлуатацію газорозподільних систем як об'єктів підвищеної небезпеки", - пояснили в СБУ.

Як нагадали в СБУ, цього року слідчі встановили, що власниками "Донецькоблгазу" є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності. За даними СБУ, ці офшорні компанії підконтрольні громадянину України, який наразі перебуває в Росії.

На початку весни керівництво "Донецькоблгазу" вчинило дії, які призвели до відключення 58 котелень у зоні проведення ООС.

Наразі СБУ проводить розслідування цього інциденту та вважає, що це була диверсія.

Як відомо, Україна ввела санкції проти власників "Донецькоблгазу".

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Нафтогаз України Служба безпеки України
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