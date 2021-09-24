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СБУ сообщила подозрение руководству "Партии Шария"

Новина українською →
Киев, Пятница 24 сентября 2021 22:29
СБУ сообщила подозрение руководству "Партии Шария" Фото: руководство "Партии Шария" получило подозрение (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении одной из руководительниц "Партии Шария". Правоохранители установили, что она подделала документы о "покупке" партии и об избрании ее "руководителей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Источник РБК-Украина в правоохранительных структурах уточнил, что речь идет о теще подозреваемого в государственной измене блогера Анатолия Шария - Алле Бондаренко.

"СБУ имеет аргументированные доказательства причастности указанного лица к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария". Более того, злоумышленница фальсифицировала протоколы заседаний "политической силы", что позволило "избрать" нужных руководителей партии", - рассказали в службе.

До этого СБУ проверила Виктора Шария, на которого зарегистрирована "Партия Шария". Однако он сказал правоохранителям, что не имеет никакого отношения к деятельности данной партии, а просто за 500 долларов дал нотариальное согласие на использование в ней своей фамилии.

"Сейчас идет вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. СБУ продолжает следствие и устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности", - добавили в службе.

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Служба безопасности Украины Анатолий Шарий
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